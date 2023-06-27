Врач рассказал, как пиво издевается над желудком

Пиво — это зло. Во-первых, это газированный напиток. Мы иногда пьем газированные напитки, но немного. А как пьют пиво? Кружка —500 мл, три кружки — полтора литра. Это же большие объёмы. Поэтому это однозначно приводит к нарушению работы желудка: страдает его перистальтика и моторика. То есть он должен вместить обычные объемы порций, к которым мы привыкли: тарелка 250 граммов. А тут в него попадает 500 граммов, потом практически сразу еще и еще 500. И это сильно растягивает желудок, — предупреждает гастроэнтеролог.