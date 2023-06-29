Дерматолог объяснил, почему вазелин вреден при солнечных ожогах

Если нанести вазелин на обожженную солнцем кожу, раздражение может усилиться. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал дерматолог Игорь Гольдин.

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Из-за вазелина кожа будет сильнее "гореть" и зудеть, объясняет специалист. Нефтяной барьер становится препятствием для утечки тепла. По той же причине не стоит использовать кремы с бензокаином или лидокаином в составе.

Эффективнее может быть овсянка. Ее используют в средствах от разных болезней кожи, в том числе от экземы.

Чтобы защититься от солнечных ожогов, Гольдин рекомендует уйти из-под солнечного света, охладить кожу прохладным душем, ванной или влажной тканью, а также нанести крем после загара. Важно пить много воды, принимать обезболивающие при необходимости и закрывать обожженную кожу от прямых лучей, пока она полностью не заживет.

Не стоит класть на ожог лед или пакеты с ним, вскрывать волдыри, царапать или пытаться удалить шелушащуюся кожу. Не нужно и носить обтягивающую одежду, если кожа обожжена.

Любую открытую кожу необходимо покрывать солнцезащитным кремом SPF 30. При этом важно не находиться на солнце с 10:00 до 16:00, поскольку в это время солнечные лучи особенно интенсивны.