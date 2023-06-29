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Дерматолог Гольдин объяснил, почему вазелин вреден при солнечных ожогах

Если нанести вазелин на обожженную солнцем кожу, раздражение может усилиться. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал дерматолог Игорь Гольдин.

Дерматолог объяснил, почему вазелин вреден при солнечных ожогах
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Из-за вазелина кожа будет сильнее "гореть" и зудеть, объясняет специалист. Нефтяной барьер становится препятствием для утечки тепла. По той же причине не стоит использовать кремы с бензокаином или лидокаином в составе.

Эффективнее может быть овсянка. Ее используют в средствах от разных болезней кожи, в том числе от экземы.

Чтобы защититься от солнечных ожогов, Гольдин рекомендует уйти из-под солнечного света, охладить кожу прохладным душем, ванной или влажной тканью, а также нанести крем после загара. Важно пить много воды, принимать обезболивающие при необходимости и закрывать обожженную кожу от прямых лучей, пока она полностью не заживет.

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Не стоит класть на ожог лед или пакеты с ним, вскрывать волдыри, царапать или пытаться удалить шелушащуюся кожу. Не нужно и носить обтягивающую одежду, если кожа обожжена.

Любую открытую кожу необходимо покрывать солнцезащитным кремом SPF 30. При этом важно не находиться на солнце с 10:00 до 16:00, поскольку в это время солнечные лучи особенно интенсивны.

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