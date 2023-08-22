Научные исследования проведенные в Национальном университете Ян Мин Чао Тунг в Тайване обнаружили важную связь между хорошей физической подготовкой и сниженной вероятностью возникновения фибрилляции предсердий и инсульта. Отчет о данном исследовании был представлен на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов ESC 2023.

Фибрилляция предсердий, расстройство сердечного ритма, затрагивает более 40 миллионов людей по всему миру. Это состояние повышает риск инсульта в пять раз по сравнению со здоровыми сверстниками.

В рамках исследования приняли участие более 15 тысяч добровольцев, лишенных фибрилляции предсердий. В период с 2003 по 2012 год они периодически проходили оценку своей физической формы на беговой дорожке, а также предоставляли информацию о своих обычных привычках. Участники наблюдались до момента первого появления фибрилляции предсердий, инсульта, инфаркта миокарда или летального исхода. В итоге из 515 участников были выявлены случаи данных заболеваний.

Анализ полученных данных привел к выводу о связи между хорошей физической формой и снижением риска фибрилляции предсердий на 8%, уменьшением вероятности инсульта на 12% и снижением риска любых заболеваний сердечно-сосудистой системы на 14%.