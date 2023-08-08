Есть определенные признаки, которые могут предупредить о приближающемся сердечном приступе. Кардиолог Дэвид Ньюби из Центра передовых исследований Британского фонда сердца поделился с изданием Mirror некоторыми из них.

По словам доктора Ньюби, первые сигналы о возможных проблемах с сердцем могут начинаться в ногах. Сильные отеки голеней, боли и судороги в икрах, усиливающиеся при ходьбе, могут быть поводом для проведения кардиограммы, уточнил специалист.

Также он призывает обратить внимание на болезненное ощущение в области желудка, которое может напоминать несварение. Это связано с тем, что сердце, пищевод и желудок находятся рядом друг с другом, поэтому жжение и давящие боли в этой области могут быть признаком сердечных проблем, а не пищеварительных.

Доктор подчеркнул, что стоит обратить внимание на другие симптомы, такие как постоянная усталость, боли в челюсти и спине, ощущение удушья и ночное потоотделение. Если эти признаки не исчезают в течение длительного времени, лучше обратиться за медицинской консультацией и проверить свое здоровье.