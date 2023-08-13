5 болезней, похожих на сердечно-сосудистые заболевания

Боли в области сердца могут иметь как сердечные, так и несердечные причины. Важно провести тщательную диагностику, чтобы определить происхождение кардиалгии и назначить правильное лечение. Так какие же заболевания могут скрываться под маской сердечных болей и как их отличить? Об этом "Рамблеру" рассказал врач-терапевт Игорь Видяскин.

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Заболевания шейного и грудного отделов позвоночника

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Пациенты описывают сердечную боль как как давящую, сжимающуюили жгучую. Она локализуется за грудиной и распространяется на левую сторону груди, руку, шею или челюсть. А вот невралгия характеризуется острыми и колющими болями, которые обычно локализуются в определенных областях.

Сердечная боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов и вызывает ощущение сдавления в груди. Невралгические боли могут быть кратковременными и резкими. Сердечная боль часто появляется при физической нагрузке, эмоциональном стрессе или после приема пищи. Невралгия, напротив, может быть вызвана давлением на нервы, например, при движении, кашле или чихании. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Боль при ГЭРБ проявляется в виде жжения или давления в области груди и шеи. Также могут наблюдаться изжога, чувство кома в горле, кашель или проблемы с глотанием. В свою очередь болезни сердца сопровождаютсяодышкой, слабостью, усталостью, головокружением или цианозом (синюшностью) кожи.

Некоторые общие факторы риска могут позволить отличить ГЭРБ и болезни сердца. Например, курение, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина и сахарный диабет обычно являются факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как избыточный вес, беременность или употребление определенных лекарственных препаратов могут быть связаны с развитием ГЭРБ. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Если возникновение симптомов может быть связано с ГЭРБ, врач может предложить пациенту принять ингибитор протонной помпы или антацид. Если симптомы уменьшаются после приема этих препаратов, это может говорить в пользу ГЭРБ.

Пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости)

Пневмоторакс проявляется острой болью в груди, которая может усиливаться при дыхании или движении. Для таких пациентов характерна одышка, быстрое и поверхностное дыхание, цианоз кожи и слабость.

В случае пневмоторакса может наблюдаться неравномерность вентиляции легких при аускультации (выслушивании) грудной клетки с использованием фонендоскопа. Рентгенография грудной клетки может показать наличие свободного воздуха в плевральной полости. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Опоясывающий лишай

Заподозрить опоясывающий лишай можно по характеру болевых ощущений: перед появлением высыпаний может ощущаться зуд или жжение, а после — боль, которая может быть интенсивной и сопровождаться пощипыванием или онемением.

На лишай могут указать кожные высыпания — пузыри, которые располагаются поясом на коже вокруг туловища или в области иннервации определенного нерва. К тому же, он может возникать в виде приступов с периодическими рецидивами. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Опухоли средостения

Средостение – это область, ограниченная легкими по бокам, грудиной спереди и позвоночником сзади. К органам средостения относятся сердце, аорта, пищевод, тимус, трахея, лимфатические узлы, сосуды и нервы. Отличить опухоли средостения и сердечную патологию может быть сложно, так как их симптомы могут быть очень схожи. Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на ту или иную патологию.