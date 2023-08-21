Врач перечислила кишащие бактериями места в доме

В квартире немало мест, которые являются источником опасных бактерий. Какие зоны в доме следует тщательно и регулярно дезинфицировать, "Вечерней Москве" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева.

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По словам специалиста, значительное количество опасных бактериальных возбудителей накапливается в ванной комнате, и именно там в большинстве случаев возникает грибок. По этой причине по полу комнаты не рекомендуется ходить босиком: контакт с грибком вызывает заболевание ногтей.

Еще одной территорией повышенного риска считается туалет. Во избежание заражения кожными заболеваниями дерматовенеролог советует избегать контакта открытых участков тела с ободком унитаза.

На кухне также нередко можно встретить грязь, плесень и другие микроорганизмы, обратила внимание специалист. А наибольшую опасность в данном случае представляет губка для мытья посуды.

"На посуде, которая вымыта такой губкой, остаются бактерии. Они через еду попадают в организм, вызывая отравление или нарушение пищевого тракта. Поэтому губку нужно часто менять и сушить ее можно естественным путем или в микроволновке", – рассказала эксперт.

Наконец, еще одно крайне грязное место в доме – это ручка входной двери, так как именно к ней часто прикасаются немытыми руками. Если после прикосновения с ней притронуться к слизистой или ротовой полости, можно заразиться кишечной инфекцией, отмечает врач.