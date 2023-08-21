Врач рассказал, как подготовить организм к осени

Приход осени сказывается на циркадных ритмах и зачастую вызывает усталость. О том, как подготовить организм к смене сезонов, "Мосленте" рассказал кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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Как объяснил врач, из-за сокращения светового дня человек получает меньше естественного освещения. Поэтому, когда световой день становится короче, тело иногда испытывает дисбаланс в циркадных ритмах. Это, в свою очередь, может привести к сонливости и слабости.

Во избежание неприятных симптомов врач рекомендует заменить кофе на зеленый чай, пить воду с лимоном и употреблять больше цитрусовых. Не будет лишним регулярно есть насыщенные витамином D и железом продукты, в том числе жирную рыбу, яйца, молоко, орехи, красное мясо и зеленые овощи, добавляет специалист.

Полезным также будет скорректировать режим сна и пройти обследование до наступления холодов, резюмировал эксперт.