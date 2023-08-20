Ученые нашли способ дольше обходиться без сна без ущерба для здоровья

Астроциты — глиальные клетки с многочисленными отростками, которые, как и нейроны, образуют между собой астроглиальные сети. Они взаимодействуют с нейронами, отвечают за передачу сигналов кальция, влияют на поведение человека и участвуют в процессе нейрогенеза и образовании гематоэнцефалического барьера, защищающего нервную ткань от вредных веществ, способных проникнуть из кровеносной системы, а также регулируют синаптическую передачу.