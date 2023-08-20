Ученые нашли способ дольше обходиться без сна без ущерба для здоровья

Ученые из Вашингтонского университета (США) установили, что малоизученные клетки мозга астроциты, играют важную роль в контроле потребности сна. Результаты исследования были представлены в журнале The Journal of Neuroscience (Jneurosci).
Астроциты — глиальные клетки с многочисленными отростками, которые, как и нейроны, образуют между собой астроглиальные сети. Они взаимодействуют с нейронами, отвечают за передачу сигналов кальция, влияют на поведение человека и участвуют в процессе нейрогенеза и образовании гематоэнцефалического барьера, защищающего нервную ткань от вредных веществ, способных проникнуть из кровеносной системы, а также регулируют синаптическую передачу.
Авторы провели серию экспериментов с мышами – они активировали астроциты, вследствие чего грызуны смогли дольше обычного бодрствовать без умственной усталости и ухудшения физического здоровья.
«Продолжительное бодрствование обычно увеличивает продолжительность и интенсивность сна, но в этом исследовании мы увидели, что, несмотря на дополнительные часы бодрствования, эти мыши не отличались от хорошо отдохнувших контрольных животных», — объяснили авторы.
По словам исследователей, открытие поможет разработать способы повышения производительности у людей, которые работают по ночам, сменных рабочих, сотрудников служб экстренного реагирования и военнослужащих.