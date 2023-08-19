Названы 3 тревожных симптома, которые нельзя игнорировать

Врач Захарова назвала 3 тревожных симптома, которые нельзя игнорировать
Иногда изменения в организме являются признаком развития различных заболеваний. На какие симптомы стоит обратить внимание, "МедикФоруму" рассказала семейный врач Татьяна Захарова.
По словам специалиста, чрезмерное потоотделение без причины может быть вызвано диабетом, проблемами с щитовидной железой и расстройствами нервной системы. Ночная потливость, в свою очередь, порой свидетельствует о заражении инфекциями и в отдельных редких случаях некоторыми видами рака.
Насторожиться следует и при проявлении шума в ушах, считает врач.
"Если вы испытываете шум в ушах в течение некоторого времени или он ухудшается, проверьте его; это может быть признаком основного заболевания, такого как диабет, заболевания щитовидной железы, дефицит железа или рассеянный склероз", – объяснила она.
Наконец, не стоит игнорировать беспричинное отекание ног. Как объяснила терапевт, иногда ноги опухают из-за проблем с сердцем, почками или печенью.
"Если отек затрагивает только одну ногу или у вас есть связанное с ним покраснение или боль, вам следует срочно обратиться к врачу, чтобы проверить наличие инфекции или тромба (тромбоза глубоких вен)", – предупредила эксперт.
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