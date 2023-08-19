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Выяснилось, какие ранние симптомы указывают на инсульт

Наиболее распространенными симптомами инсульта являются онемение лица и нарушение мимики, а также невнятная речь. Однако некоторые признаки указывают на патологию за несколько недель до ее развития. Об этих симптомах рассказывает издание The Sun.

Выяснилось, какие ранние симптомы указывают на инсульт
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Некоторые симптомы свидетельствуют о развитии транзиторной ишемической атаки, которую также принято называть "мини-инсультом" или "предупреждающим инсультом".

Один из признаков этого состояния — временная неспособность поднять одну или обе руки при выполнении повседневных действий. К таким можно отнести готовку еды. Другие симптомы: головокружение, недомогание, затуманенное сознание, проблемы со зрением и координацией.

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Обычно транзиторная ишемическая атака длится недолго и не приводит к необратимым последствиям. Однако у людей, которые пережили это состояние, после часто развивается полноценный инсульт.

Ранее "Рамблер" писал о том, какую группу риска повторного инсульта обозначил невролог.

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