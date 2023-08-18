Ученые выяснили, помогают ли компьютерные очки сохранить зрение

Предназначенные для фильтрации исходящего от экранов компьютеров излучения очки не играют особой роли и не защищают глаза. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Daily Mail.

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В эксперименте приняли участие сотни человек из разных стран. В течение 5 недель добровольцы проводили время за экранами ноутбуков в подобных очках либо без них. В результате выяснилось, что аксессуар отфильтровывает максимум 25% излучения, что нельзя считать эффективным показателем.

"Количество синего света, которое наши глаза получают от искусственных источников, таких как экраны компьютеров, составляет примерно 1/1000 часть того, что мы получаем от естественного дневного света. Для фильтрации более высоких уровней синего света линзы должны иметь очевидный янтарный оттенок, что существенно повлияет на восприятие цвета", – объяснили специалисты.

Таким образом, большая часть специальных очков, доступных на сегодняшний день для приобретения, не оказывают значительного положительного эффекта и не защищают сетчатку глаз от излучения.

Вместе с тем ученые обратили внимание, что для окончательного вывода требуется провести дополнительные исследования.