Офтальмолог объяснил, как выявить деменцию по глазам

Чрезмерная утомляемость, бессонница, проблемы со слухом и речью являются симптомами деменции. Однако недуг можно выявить и по другим, менее очевидным признакам. Каким именно, изданию The Sun рассказал доктор медицинских наук, офтальмолог Йорн Слот Йоргенсен.

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По его словам, маркером болезни в данном случае выступает зрительная функция, а если быть точнее – связанные с ней нарушения. Во-первых, тревожным звонком является снижение остроты зрения. Во-вторых, слабоумие может вызвать трудности в понимании прочитанного текста, распознавании букв и чисел.

Помимо этого, некоторые люди с деменцией испытывают зрительные галлюцинации: видят вещи, которых нет. И, наконец, стоит следить за зрительной памятью, так как при нарушении когнитивных способностей человеку труднее вспомнить ранее увиденные места, объекты или лица.

Офтальмолог также обратил внимание на результаты ранее проведенных исследований, согласно которым истончение сетчатки глаза человека в среднем возрасте может являться признаком нарушения работы мозга.