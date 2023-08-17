Врач перечислила опасные причины сонливости в жару

В жаркую погоду чаще обычного клонит в сон днем. О чем может говорить подобная тенденция и стоит ли беспокоиться в данном случае, "Аргументам и Фактам" рассказала невролог, рефлексотерапевт Галина Смирнова.

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По словам специалиста, в жару замедляется процесс метаболизма и теплопродукции, усиливается обезвоживание и нарушается водно-солевой баланс. Параллельно с этим кровоток и частота сердечных сокращений замедляются, что, в свою очередь, приводит к вялости и желанию поспать.

В то время как легкая дневная сонливость значительно не влияет на самочувствие и работоспособность, при выраженной и сохраняемой в течение всего дня слабости стоит насторожиться, предупреждает врач. После отдыха организм обычно восстанавливается, поэтому, если улучшения не наблюдаются, это может говорить о развитии некоторых недугов.

В частности, дневная сонливость может быть симптомом заболевания щитовидной железы, надпочечников, анемии, проблем с почками и депрессии, отметила невролог.

Для хорошего самочувствия в знойную погоду Галина Смирнова порекомендовала отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, избегать чрезмерной физической активности и потреблять достаточное количество воды в течение дня.