Названы причины обильного потоотделения

Эндокринолог Гелашвили перечислила причины обильного потоотделения
Иногда запах тела меняется не в лучшую сторону. Почему организм потеет активнее, чем обычно "Аргументам и Фактам" рассказала врач-эндокринолог Тамара Гелашвили.
По словам специалиста, причин подобных изменений немало. Одна из них – набор лишнего веса. В таком случае образовываются кожные складки, в которых продуцируется избыток пота. Он, в свою очередь, и образует неприятный запах.
Во-вторых, немаловажную роль играет питание. Так, например, лук и чеснок содержат серу, которая может накапливаться и выходить через потовые железы, усиливая запах тела. То же самое касается и острых продуктов, отметила врач.
Запах тела меняется при стрессе и развитии различных заболеваний, в том числе диабета или болезни почек. Наконец, причиной этого могут быть гены, подовое созревание или менопауза, обратила внимание эндокринолог.
"Почувствовав изменения запаха своего тела, обратитесь к врачу, чтобы исключить возможное заболевание. Если же вы здоровы и нет явных причин для изменения запаха тела – займитесь коррекцией образа жизни", – резюмировала эксперт.