Названы причины обильного потоотделения

Иногда запах тела меняется не в лучшую сторону. Почему организм потеет активнее, чем обычно "Аргументам и Фактам" рассказала врач-эндокринолог Тамара Гелашвили.

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По словам специалиста, причин подобных изменений немало. Одна из них – набор лишнего веса. В таком случае образовываются кожные складки, в которых продуцируется избыток пота. Он, в свою очередь, и образует неприятный запах.

Во-вторых, немаловажную роль играет питание. Так, например, лук и чеснок содержат серу, которая может накапливаться и выходить через потовые железы, усиливая запах тела. То же самое касается и острых продуктов, отметила врач.

Запах тела меняется при стрессе и развитии различных заболеваний, в том числе диабета или болезни почек. Наконец, причиной этого могут быть гены, подовое созревание или менопауза, обратила внимание эндокринолог.