Невролог назвала причины тремора рук

Невролог Алехина назвала причины тремора рук
Непроизвольная дрожь, судороги могут свидетельствовать о развитии двух заболеваний. Каких именно, "МедикФоруму" рассказала невролог Александра Алехина.
По словам специалиста, подобное неврологическое состояние наблюдается при эссенциальном треморе и болезни Паркинсона.
В первом случае речь идет о двигательном расстройстве, которое вызывает неконтролируемое дрожание рук, рук и других частей тела. Зачастую оно оно беспокоит людей в возрасте от 40 до 60 лет, однако встречается и у более молодых пациентов.
Болезнь Паркинсона, в свою очередь, представляет собой прогрессирующее неврологическое расстройство, вызванное дегенерацией вырабатывающих дофамин клеток головного мозга. Чаще встречается у людей старше 60 лет, но также может возникнуть в любом возрасте.
"И болезнь Паркинсона, и эссенциальный тремор в первую очередь поражают руки, хотя тремор может также возникать в других частях тела, таких как голова, голос, ноги или туловище. В обоих случаях тремор может усиливаться при стрессе или тревоге, а также может улучшаться или временно исчезать во время сна", – объяснила невролог.
Для того, чтобы выявить истинную причину судорог, следует обратиться к специалисту, резюмировала она.
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