Невролог назвала причины тремора рук

"И болезнь Паркинсона, и эссенциальный тремор в первую очередь поражают руки, хотя тремор может также возникать в других частях тела, таких как голова, голос, ноги или туловище. В обоих случаях тремор может усиливаться при стрессе или тревоге, а также может улучшаться или временно исчезать во время сна", – объяснила невролог.