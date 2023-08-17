Врач общей практики Александр Мясников рассказал, какие симптомы указывают на туннельный синдром и кто наиболее предрасположен к его развитию. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.

По словам медика, если у человека немеют три пальца руки, большой, указательный, средний и половина безымянного, у него защемлен так называемый "срединный" нерв. При туннельном синдроме боли и онемении усиливаются ночью, под утром и может даже пробуждать ото сна.

"Симптомы можно спровоцировать, резко согнув или, наоборот, разогнув кисть, продержав ее так некоторое время. Этим иногда пользуются врачи для подтверждения диагноза. Иногда срединный нерв может быть защемлен в другом месте: выше по руке в месте, где он проходит сквозь определенную мышцу. Это бывает редко, в основном у профессиональных велосипедистов", - объяснил врач.

Среди причин развития туннельного синдрома - генетическая предрасположенность. Как отметил Мясников, чаще всего он встречается у женщин. При этом у большинства пациенток с подобной симптоматикой похожее было у мам или бабушек.

"Состояния, при которых отекают запястья: пониженная функция щитовидной железы, ревматоидный артрит (для него характерно поражение мелких косточек запястья, вернее суставчиков между ними), беременность, ожирение. У диабетиков часто встречается то или иное поражение периферических нервов и срединный нерв - не исключение", - написал медик.