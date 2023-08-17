Чек-лист: каких врачей нужно посещать после 30 лет

Регулярное посещение врачей должно войти в привычку всех людей после 18 лет. В этом возрасте человек может самостоятельно контролировать свой уровень самочувствия, не проходит диспансеризации со школой и не привязан к родителям.

Однако чаще всего проблемы со здоровьем начинают появляться после 30 лет. И задатки болезней можно увидеть при осмотрах и анализах. Чтобы не пропустить начало заболевания, нужно регулярно посещать определенных врачей. О том, каких и как часто — в материале “Рамблера”.