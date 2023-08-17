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Чек-лист: каких врачей нужно посещать после 30 лет

Регулярное посещение врачей должно войти в привычку всех людей после 18 лет. В этом возрасте человек может самостоятельно контролировать свой уровень самочувствия, не проходит диспансеризации со школой и не привязан к родителям.

Чек-лист: каких врачей нужно посещать после 30 лет
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Однако чаще всего проблемы со здоровьем начинают появляться после 30 лет. И задатки болезней можно увидеть при осмотрах и анализах. Чтобы не пропустить начало заболевания, нужно регулярно посещать определенных врачей. О том, каких и как часто — в материале “Рамблера”.

  • Стоматолог — раз в полгода;
  • Мониторинг артериального давления — раз в полгода;
  • Терапевт — раз в год;
  • Общий анализ крови — раз в год;
  • Флюорография — раз в год;
  • Кардиолог — раз в два года;

Инструкция: как пройти диспансеризацию

  • Анализ на холестерин — раз в пять лет, группе риска — раз в 1-2 года;
  • ЭКГ — раз в год;
  • Анализ крови на сахар — раз в три года, группе риска — раз в 1 год;
  • Мазок на онкоцитологию (женщинам) — раз в три года;
  • Анализы на ЗПП — раз в год.
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