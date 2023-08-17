Чек-лист: каких врачей нужно посещать после 30 лет
Регулярное посещение врачей должно войти в привычку всех людей после 18 лет. В этом возрасте человек может самостоятельно контролировать свой уровень самочувствия, не проходит диспансеризации со школой и не привязан к родителям.
Однако чаще всего проблемы со здоровьем начинают появляться после 30 лет. И задатки болезней можно увидеть при осмотрах и анализах. Чтобы не пропустить начало заболевания, нужно регулярно посещать определенных врачей. О том, каких и как часто — в материале “Рамблера”.
- Стоматолог — раз в полгода;
- Мониторинг артериального давления — раз в полгода;
- Терапевт — раз в год;
- Общий анализ крови — раз в год;
- Флюорография — раз в год;
- Кардиолог — раз в два года;
- Анализ на холестерин — раз в пять лет, группе риска — раз в 1-2 года;
- ЭКГ — раз в год;
- Анализ крови на сахар — раз в три года, группе риска — раз в 1 год;
- Мазок на онкоцитологию (женщинам) — раз в три года;
- Анализы на ЗПП — раз в год.
Рамблер: главные новости