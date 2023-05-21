Инструкция: как пройти диспансеризацию

Пройти медицинский осмотр можно в поликлинике в рабочие дни с 08.00 до 20.00 по предварительной записи. Кстати, каждый работающий человек имеет право раз в три года получить освобождение на один день с сохранением среднего заработка, чтобы пройти диспансеризацию. Итак, существует три способа, чтобы записаться к врачу: