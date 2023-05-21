Инструкция: как пройти диспансеризацию
Диспансеризация – бесплатное обследование, которое стать профилактикой многих заболеваний и оценить риск их развития. "Рамблер" расскажет, как правильно записаться на прием.
Пройти медицинский осмотр можно в поликлинике в рабочие дни с 08.00 до 20.00 по предварительной записи. Кстати, каждый работающий человек имеет право раз в три года получить освобождение на один день с сохранением среднего заработка, чтобы пройти диспансеризацию. Итак, существует три способа, чтобы записаться к врачу:
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- позвоните по единому номеру "122"
- воспользуйтесь сервисом "Мое здоровье" на Госуслугах
- позвоните по телефону регистратуры или call-центра вашей поликлиники
Что нужно для диспансеризации, кроме записи
- Иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
- Быть прикрепленным к поликлинике.
- Соответствовать возрасту, так как диспансеризация проводится раз в три года, то есть в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Если вам 40 и более лет, диспансеризацию можно проходить ежегодно.
Инструкция: как попасть на диспасеризацию
- Запишитесь на прием и придите в кабинет медицинской профилактики поликлиники.
- Далее вы заполните анкету, вам измерят рост, весс, окружность талии, определят индекса массы тела.
- Затем изменят уруовень артериального давления, возьмут общий анализ крови, определят уровень общего холестерина и глюкозы, а также относительного сердечно-сосудистого риска.
- Проведут флюрографию легких, электрокардиографию, измерят внутриглазное давление (с 35 лет).
- Для женщин в возрасте от 18 до 64 лет обязательно взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование.
- Для женщин в возрасте от 40 до 75 лет также обязательна маммография 1 раз в 2 года.
- Для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет необходимо определение простат-специфического антигена в крови.
- Для пациентов обоих полов после 40 лет важно проверить кал на скрытую кровь.
- Для пациентов обоих полов в возрасте 45 лет предназначена эзофагогастродуоденоскопия.
- По результатам обследования терапевт даст вам разъяснения и назначит необходимое лечение (амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное).