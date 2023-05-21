Врач объяснила, как продлить жизнь на 8 лет

Эксперт добавила, что на продолжительность жизни влияет физическая активность, которую нужно включить в свой распорядок дня. Также важно отказаться от употребления спиртного и сигарет, которые несут множество заболеваний, сокращающих жизнь.

Что касается правильного питания, Пономарева рекомендует придерживаться средиземноморской диеты: употреблять много свежих овощей и фруктов, много рыбы и качественного масла. Если приучить себя к этому с раннего возраста, то можно прибавить себе до 8 лет жизни.