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Врач объяснила, как продлить жизнь на 8 лет

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, какие привычки позволят человеку добавить к жизни 8 лет.

Врач объяснила, как продлить жизнь на 8 лет
© ФедералПресс

«Изменение диеты может оказать положительное влияние на оставшуюся продолжительность жизни», – передает слова Пономаревой «МедикФорум».

Эксперт добавила, что на продолжительность жизни влияет физическая активность, которую нужно включить в свой распорядок дня. Также важно отказаться от употребления спиртного и сигарет, которые несут множество заболеваний, сокращающих жизнь.

Что касается правильного питания, Пономарева рекомендует придерживаться средиземноморской диеты: употреблять много свежих овощей и фруктов, много рыбы и качественного масла. Если приучить себя к этому с раннего возраста, то можно прибавить себе до 8 лет жизни.

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