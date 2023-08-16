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Хирург Еделев рассказал о пользе малинового варенья

Доктор медицинских наук, хирург Дмитрий Еделев рассказал о полезных свойствах малинового варенья. Об этом сообщает "Радио 1".

Врач рассказал о пользе малинового варенья
© Unsplash.com

Медик подчеркнул: малиновое варенье богато антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений и снижают риск развития хронических недугов. Врач также добавил, что варенье из малины содержит клетчатку, витамины C, К, калий и марганец. За счет этого продукт укрепляет иммунитет и благотворно влияет на здоровье костей.

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По словам Еделева, варенье из малины часто рекомендуют употреблять беременным девушкам во время токсикоза. За счет антиоксидантов и противовоспалительной кислоты лакомство успокаивает желудок и уменьшает тошноту.

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