Врач рассказал о пользе малинового варенья

Медик подчеркнул: малиновое варенье богато антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений и снижают риск развития хронических недугов. Врач также добавил, что варенье из малины содержит клетчатку, витамины C, К, калий и марганец. За счет этого продукт укрепляет иммунитет и благотворно влияет на здоровье костей.