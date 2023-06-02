Продукты, которые считаются вредными, при правильном употреблении и отсутствии противопоказаний могут принести пользу организму. В их числе кофе и масло. Об этом изданию "Прайм" рассказала врач общей практики Екатерина Серебренникова.

По словам специалиста, кофе считается вредным для здоровья, так как может нести дополнительную нагрузку при сердечно-сосудистых заболеваниях. Однако при разумном потреблении он повышает концентрацию, помогает иммунной системе противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний, таких, как рак или диабет.

Кофеин также способствует улучшению памяти, творческому и ассоциативному мышлению, концентрации внимания, ускоряет процессы обмена веществ в организме, объяснила врач. В напитке присутствуют витамины В1 и В2, Е и РР и такие минералы, как железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий,.

Сливочное масло также может быть полезным, отмечает Екатерина Серебренникова. Оно является источником витамина А – обязательной части ежедневного рациона ребенка. Насыщенные жирные кислоты участвуют в терморегуляции организма, положительно влияют на работу внутренних органов. Однако их потребление не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона.