Врач Андреева назвала полезные при судорогах в мышцах продукты
Людям, которые постоянно страдают судорогами икроножных мышц, на самом деле не хватает магния. Его можно восполнить, если есть определенные продукты. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Андреева изданию "МедикФорум".
По словам врача, именно магний поддерживает мышечную функцию организма. Дефицит магния может вызывать мышечные спазмы, тремор и тошноту. Чтобы восполнить его недостаток, необязательно пить таблетки — можно есть правильные продукты.
К продуктам с высоким содержанием магния терапевт отнесла орехи, небольшая порция которых может стать хорошим перекусом после тренировки. Кроме того, стоит обратить внимание на сою, в которой магния больше, чем в мясе и рыбе.
Врач также отметила, что много магния содержится в бананах, а потому фрукт в обязательном порядке должен присутствовать в сумке любого спортсмена.
При судорогах также полезны:
- цельнозерновые продукты вроде макарон из непросеянной муки;
- темный шоколад в умеренных количествах;
- минеральная вода;
- куркума.
Ранее "Рамблер" писал о том, что вызывает судороги в ногах летом.