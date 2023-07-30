Людям, которые постоянно страдают судорогами икроножных мышц, на самом деле не хватает магния. Его можно восполнить, если есть определенные продукты. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Андреева изданию "МедикФорум".

По словам врача, именно магний поддерживает мышечную функцию организма. Дефицит магния может вызывать мышечные спазмы, тремор и тошноту. Чтобы восполнить его недостаток, необязательно пить таблетки — можно есть правильные продукты.

К продуктам с высоким содержанием магния терапевт отнесла орехи, небольшая порция которых может стать хорошим перекусом после тренировки. Кроме того, стоит обратить внимание на сою, в которой магния больше, чем в мясе и рыбе.

Врач также отметила, что много магния содержится в бананах, а потому фрукт в обязательном порядке должен присутствовать в сумке любого спортсмена.

При судорогах также полезны:

цельнозерновые продукты вроде макарон из непросеянной муки;

темный шоколад в умеренных количествах;

минеральная вода;

куркума.