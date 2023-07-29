Невролог рассказал, что вызывает судороги в ногах летом

Летом судороги в ногах часто возникают из-за того, что человек неправильно пьет воду. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Ерохин в беседе с изданием "МедикФорум".

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Врач сообщает, что если пить недостаточно воды, то впоследствии это может привести к обезвоживанию. При этом вероятность судорог становится выше именно в жару и при низкой гидратации организма.

Если же летом потреблять слишком много жидкости, то могут повыситься потоотделение и мочеиспускание. Тем самым из организма выводится больше полезных для состояния сосудов и давления микроэлементов и минеральных солей. Врач подчеркивает, что потеря натрия, кальция, магния или калия как раз и приводит к судорогам. Чтобы помочь себе, стоит потреблять напитки с электролитами.

На возникновение судорог также влияют повышенная нагрузка на ноги и антигипертензивные лекарства, которые мешают снабжать организм достаточным количеством жидкости.

Судороги ног могут быть симптомами болезней, связанных с кровообращением.

"Заболевания периферических артерий, а также остеоартрита, невропатии, заболевания щитовидной железы", — перечислил Ерохин.