Терапевт перечислила симптомы пониженного давления в жару

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о том, что может указывать на снижение артериального давления в жаркую погоду. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

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По словам медика, к снижению давления в жару может привести несоблюдение питьевого режима. На фоне этого люди много потеют, уменьшается циркулирующей крови, а сосуды расширяются.

При пониженном давлении может появиться слабость, сонливость, головокружение, учащенное сердцебиение, головная боль. Эксперт отметила, что это может привести к обмороку.

Если давление уже понизилось, то Романенко советует обеспечить приток свежего воздуха и выпить горячий сладкий чай, чтобы увеличить объем циркулирующей жидкости, и съесть что-нибудь соленое.