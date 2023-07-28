Модное лекарство для похудения может привести к параличу желудка

Популярное лекарство, с помощью которого худеют многие звезды, может вызвать опасный побочный эффект. Об этом стало известно из сообщения CNN.

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Людям, рискнувшим худеть с помощью препаратов для лечения диабета II типа Ozempic или Wegovy, может грозить гастропарез - хроническое заболевание, основные проявления которого - паралич мышц желудка и приступы рвоты.

Тяжелую форму гастропареза выявили у 37-летней Джоан Найт из Луизианы и 38-летней Эмили Райт из Торонто. Их желудки были настолько ослаблены, что пища не поступала в кишечник. Как позже выяснилось, они принимали Ozempic и Wegovy по назначению врача, так как у обеих был диабет второго типа.

Ситуацию прокомментировал врач-гастроэнтеролог Майкл Камиллери. По его мнению, эти препараты действительно могут замедлять прохождение пищи через ЖКТ, но организм адаптируется и симптомы проходят через несколько недель. Случай, с которым столкнулись женщины, больше похож на невезение.