Онколог перечислил продукты для профилактики рака

Онколог и эндоскопист Иван Карасев перечислил продукты, которые нужно употреблять для профилактики рака. Об этом сообщает "Правда.ру".

© Unsplash

Эксперт отметил, что 30% рациона должны состоять из белков животного происхождения, в остальные 70% нужно включить растительные продукты.

Он пояснил, что жирная пища может провоцировать развитие рака кишечника или желудка, поэтому стоит заменить такие продукты, как рыбу и яйца, так как в них содержится много омега-3 кислот.

Некоторые продукты могут способствовать выводу токсинов из организма. В этот перечень онколог включил капусту, чеснок и томаты. Тем, кто проходит лечение от онкологии, он посоветовал ввести в рацион продукты из сои. Они способствуют облегчению состояния человека при химиотерапии.