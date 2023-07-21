Что такое нездоровая еда и чем она вредна

Мы часто ходим в кафе или заказываем доставку на дом, чтобы побаловать себя нездоровой пищей. 21 июля в мире даже отмечается неофициальный гастрономический праздник — День вредной еды.

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Подробнее о том, какую еду принято считать нездоровой и чем она вообще вредит организму, — в материале "Рамблера".

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Что такое нездоровая еда

Считается, что термин "вредная еда" (junk food) ввел американский микробиолог и защитник правильного питания Майкл Джекобсон. К такой еде принято относить продукты, которые не имеют практически никакой питательной ценности. Они содержат много сахара, соли, неполезных жиров и как следствие — лишних калорий. Примерами нездоровой пищи можно считать:

торты и печенье;

фастфуд (картошка фри, гамбургеры, пицца);

шоколад и сладости;

переработанное мясо (бекон);

закуски;

напитки с высоким содержанием сахара (спортивные, энергетические и газированные напитки).

Чем вредна нездоровая еда

Исследования показывают, что потребление нездоровой еды приводит к недостатку энергии. Рафинированный сахар заставляет человека чувствовать бодрость и прилив сил лишь недолгое время. При его употреблении в мозгу вырабатываются серотонин и дофамин — гормоны удовольствия. Однако вскоре нормальный уровень сахара в крови очень быстро падает. Это приводит к усталости, а еще — сильному голоду.

Кроме того, нездоровая пища совершенно не содержит клетчатки, которая есть, например, в овощах, фруктах, орехах. Клетчатка поддерживает здоровье пищеварительной системы и помогает в концентрации внимания. Исследование продемонстрировало, что если каждый день завтракать лишь едой с чрезмерным содержанием плохих жиров и сахара, то работа отделов мозга, которые отвечают за память и обучаемость, нарушится.

Другая распространенная проблема, к которой приводит постоянное потребление нездоровой пищи, — ожирение. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году до 41% всего населения Земли будут иметь избыточный вес. Лишний вес повышает нагрузку на организм и приводит к отложению в сосудах вредных веществ — "плохого" холестерина. В результате ожирения у человека могут появиться следующие проблемы со здоровьем: