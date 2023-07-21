Рак кишечника является одной из самых распространенных разновидностей злокачественных опухолей. Как он может проявлять себя на начальной стадии, "Аргументам и Фактам" рассказал хирург Аркадий Беджанян.

По словам специалиста, к первым симптомам заболевания относятся боли в области живота, изжога, вздутие и тошнота, которые сохраняются в течение длительного периода времени. Также у пациентов иногда наблюдаются различные нарушения пищеварения, разжиженный стул, резкая и беспричинная потеря веса.