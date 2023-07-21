Онколог Беджанян перечислил ранние симптомы рака кишечника
Рак кишечника является одной из самых распространенных разновидностей злокачественных опухолей. Как он может проявлять себя на начальной стадии, "Аргументам и Фактам" рассказал хирург Аркадий Беджанян.
По словам специалиста, к первым симптомам заболевания относятся боли в области живота, изжога, вздутие и тошнота, которые сохраняются в течение длительного периода времени. Также у пациентов иногда наблюдаются различные нарушения пищеварения, разжиженный стул, резкая и беспричинная потеря веса.
В начале развития опухоли в кишечнике и ее обнаружении на данном этапе лечение покажет наибольший эффект, а исходы терапии будут более благоприятными, отметил врач.
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