Как понять, что кровь становится густой: врач указал на первый тревожный сигнал

Густая кровь - предвестник заболеваний сердечно-сосудистой системы и не только. Как понять, что в организме что-то не так, и какие шаги предпринять? Материал об этом опубликован в Telegram-канале онколога и хирурга Ивана Карасева.

© Российская Газета

Одна из самых распространенных ситуаций: кровь становится густой при недостатке воды в организме. На фоне этого отмечаются снижение иммунитета, так как очищающих ресурсов в организме не хватает, образование густой желчи (это чревато появлением камней).

"Когда вы чувствуете, что хотите есть или "закинуть чего-то в рот", то это сигнал обезвоживания", - отмечается в материале.

В этом случае следует выпить воды, а не начинать есть (как поступают многие) - только на третий раз, как почувствуете голод, это будет действительно он, а не замаскированная жажда.

Чтобы избежать ряда опасных последствий, рекомендуется каждое утро начинать со стакана воды - лучше теплой.

Норма это примерно 30-40 мл на один килограмм веса. Если у вас нет привычки пить воду, то начинайте с меньшего количества жидкости, пока не дойдете до нормы.