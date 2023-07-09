Уролог рассказал о способах предотвращения мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь протекает бессимптомно, и многие пациенты узнают об этом недуге случайно, когда единственным способом избавления от него является операция. Об этом сообщил врач-уролог Виген Малхасян.

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Он рассказал, что причин появления мочекаменной болезни много. Она может появиться из-за анатомического строения мочевых путей, когда из-за их аномального развития создаются благоприятные условия для камнеобразования.

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— Чаще всего к образованию камней в почках приводит нарушение обмена веществ, которое сопровождается закислением мочи, повышением содержания в моче кальция и оксалатов, а также понижением главного ингибитора камнеобразования — цитрата. Также мочекаменная болезнь часто сопровождает подагру, гиперпаратиреоз, хронический понос и передозировку витамином D, — пояснил уролог.

Данная болезнь опасна потому, что может привести к полной потере функции заблокированной камнем почки. Еще на фоне нарушения оттока мочи может присоединиться инфекция. Это может стать причиной гнойного воспаления почки, что приведет к ее потере или смерти пациента.

По словам медика, предотвратить образование камней можно, выполняя ряд рекомендаций. Так, нужно пить больше воды и следить за ее составом.

Кроме того, следует ограничить потребление животного белка, потому что он способствует закислению мочи. Ограничить в рационе нужно и соль, рассказал Малхасян.

Он посоветовал увеличить в рационе объем продуктов, содержащих клетчатку и служащих источником цитрата (фрукты), а также обеспечить поступление в организм кальция. Для этого необходимо есть больше молочных продуктов.

Не менее важно повысить физическую активность.

— Также не забывайте о систематическом прохождении профилактических осмотров. Посещение врача один раз в год поможет обнаружить заболевание на ранней стадии и купировать неприятные симптомы, — заключил медик в беседе с изданием «Газете.ру».