Уролог рассказал о способах предотвращения мочекаменной болезни

Уролог Малхасян рассказал о способах предотвращения мочекаменной болезни
Мочекаменная болезнь протекает бессимптомно, и многие пациенты узнают об этом недуге случайно, когда единственным способом избавления от него является операция. Об этом сообщил врач-уролог Виген Малхасян.
Он рассказал, что причин появления мочекаменной болезни много. Она может появиться из-за анатомического строения мочевых путей, когда из-за их аномального развития создаются благоприятные условия для камнеобразования.
— Чаще всего к образованию камней в почках приводит нарушение обмена веществ, которое сопровождается закислением мочи, повышением содержания в моче кальция и оксалатов, а также понижением главного ингибитора камнеобразования — цитрата. Также мочекаменная болезнь часто сопровождает подагру, гиперпаратиреоз, хронический понос и передозировку витамином D, — пояснил уролог.
Данная болезнь опасна потому, что может привести к полной потере функции заблокированной камнем почки. Еще на фоне нарушения оттока мочи может присоединиться инфекция. Это может стать причиной гнойного воспаления почки, что приведет к ее потере или смерти пациента.
По словам медика, предотвратить образование камней можно, выполняя ряд рекомендаций. Так, нужно пить больше воды и следить за ее составом.
Кроме того, следует ограничить потребление животного белка, потому что он способствует закислению мочи. Ограничить в рационе нужно и соль, рассказал Малхасян.
Он посоветовал увеличить в рационе объем продуктов, содержащих клетчатку и служащих источником цитрата (фрукты), а также обеспечить поступление в организм кальция. Для этого необходимо есть больше молочных продуктов.
Не менее важно повысить физическую активность.
— Также не забывайте о систематическом прохождении профилактических осмотров. Посещение врача один раз в год поможет обнаружить заболевание на ранней стадии и купировать неприятные симптомы, — заключил медик в беседе с изданием «Газете.ру».
Камни в почках являются одной из частых патологий, предотвратить их появление поможет детоксикация. Провести процедуру можно, употребляя в пищу пять продуктов, сообщил уролог Вадим Башкатов.