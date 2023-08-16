Хирург Александр Умнов рассказал о том, из-за каких привычек может появиться грыжа. Об этом сообщает Life.ru.

Одной из наиболее частых привычек, провоцирующих грыжу, хирург назвал переедание. Из-за употребления большого количества пищи повышается внутрибрюшной давление. Оно провоцирует появление грыжи.

Также межпозвоночная грыжа появляется при физических упражнениях: приседаниях со штангой и становой тяге. В таком случае нельзя поднимать тяжелые предметы.

Причиной может быть сидячий образ жизни, которому способствует увлечение компьютерными играми и работа в офисе. Все это способствует сглаживанию поверхностей позвонков, выталкивая их наружу.