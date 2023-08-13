Хирург рассказал, чем опасен горячий чай

Слишком горячий чай может привести к развитию онкологических заболеваний. Об этом рассказал хирург Александр Умнов изданию "NEWS.ru".

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По словам хирурга, из-за распития чересчур горячих напитков происходит повреждение слизистой. Это ведет к дисплазии эпителия — появлению атипичных клеток, которые характерны для раковых опухолей.

"Ежедневное употребление чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода — в восемь раз", — отметил Александр Умнов.

Хирург также подчеркнул, что даже если снизить температуру напитка всего лишь на четыре градуса, это значительно уменьшит риск развития рака.

Кроме того, распитие слишком горячего чая способно ухудшить работу вкусовых рецепторов и негативно повлиять на состояние зубной эмали, в том числе привести к кариесу. Высокая температура напитка может расширить сосуды носовой полости и тем самым вызвать кровотечение из носа.