Названы вредные для зубов фрукты и ягоды

Лето – это не только сезон жары и прогулок под открытым воздухом, но и сезон фруктов и ягод. Однако важно помнить, что некоторые из них могут могут навредить эмали зубов. Какие именно, "Аргументам и Фактам" рассказала стоматолог-ортопед Евгения Бойцова.

© Unsplash

Во-первых, с вниманием стоит отнестись к кислым продуктам. Как объяснила врач, в них содержится большое количество лимонной кислоты, которая разрушает эмаль и делает зубы более чувствительными. В этой связи рекомендуется прополоскать рот водой после потребления, например, того же апельсина или лимона.

Не лучший эффект на состояние зубов оказывают и ягоды с мелкими косточками. По словам врача, активное пережевывание малины, ежевики, красной и черной смородины при поврежденных зубах и нарушенных контактных пунктах между зубов приводит к застреванию косточек между десен, трещинам эмали, образованию кариеса и воспалению десен.

Что касается полезных для зубов фруктов, то к ним относятся ананасы, яблоки и груши. Первые обладают антисептическими свойствами и содержат большое количество витамина C, который положительно сказывается на эмали и слизистой полости рта. А при пережевывании яблок и груш, в свою очередь, увеличивается слюноотделение и хорошо работает челюстной аппарат, за счет чего происходит самоочищение, обратила внимание врач.