Стало известно, как часто нужно делать чистку зубов у стоматолога

Профессиональную чистку зубов, в процессе которой стоматолог снимет зубной камень и налет, в большинстве случаев рекомендуется проводить раз в полгода. Об этом «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

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По словам специалистов, такая процедура поможет поддерживать оптимальную гигиену полости рта и предотвратить развитие заболеваний зубов и десен. Однако в отдельных случаях чистку зубов стоит проводить чаще. Так, например, если у человека повышен риск развития кариеса или заболеваний десен, стоматологи рекомендуют проводить процедуру раз в три-четыре месяца.

Процедуру профессиональной чистки рекомендуют проводить и детям с момента появления у них зубов. Частота процедур в этом случае будет зависеть от состояния полости рта ребенка.

Однако эксперты уточняют, что частоту процедуры должен окончательно определить стоматолог на основе индивидуальных потребностей пациента. В ходе осмотра он оценит состояние зубов и десен, после чего даст рекомендации относительно гигиены полости рта.