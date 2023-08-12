Психиатр раскрыл неочевидный симптом депрессии

Многие упускают из виду такой симптом депрессии, как ангедония — потеря возможности испытывать удовольствие и интерес к занятиям, которые нравились раньше. Об этом рассказал врач-психиатр Михаил Каштанов изданию"МедикФорум".

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По словам психиатра, в основном депрессию принято связывать исключительно с грустью и плохим настроением. Их, как правило, лечат при помощи антидепрессантов, которые повышают уровень серотонина в головном мозге. Однако ангедония лечится иначе.

"Поскольку ангедония связана с пониженным чувством радости жизни, такие методы лечения, как поведенческая активация (форма разговорной терапии), могут быть более эффективными при лечении этого симптома", — отметил эксперт.

Такая форма терапии направлена на то, чтобы помочь людям с депрессией вновь испытать удовольствие от любимых занятий.

Психиатр также подчеркнул, что ангедония связана с дисфункцией системы вознаграждения мозга. Поэтому ангедонию могут облегчить методы лечения, которые направлены на улучшение обработки вознаграждения.