Психиатр рассказал, как предотвратить старческую депрессию

Психиатр и доктор медицинских наук Георгий Костюк рассказал о том, как предотвратить депрессию в старости. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

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Эксперт посоветовал начинать профилактику старческой депрессии с 50 лет. Дело в том, что тревожность в пожилом возрасте и другие серьезные состояния могут спровоцировать ослабление когнитивных функций, в том числе деменцию.

Врач рассказал, что для профилактики депрессии в пожилом возрасте нужно исключить нездоровые привычки: курение и алкоголь. Также нужно наладить рацион питания и продолжать социальные контакты.

Нужно соблюдать режим дня, давать организму умеренную физическую и умственную нагрузку. Не стоит перегружать себя. Врач посоветовал работать в удовольствие и разнообразить свою деятельность, например, завести новое хобби.