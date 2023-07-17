Как предотвратить развитие деменции

Как давно выяснили специалисты, для предотвращения деменции следует развивать свой мозг и регулярно тренировать его. Для этого можно как решать головоломки и читать художественную литературу, так и делать что-то руками – например, заниматься рукоделием или рисовать.

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Какие же хобби максимально полезны и эффективны в данном случае? Подробности – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

В 2010-м году исследователи из австралийского Университета Монаша пригласили к участию в эксперименте более 10 000 человек в возрасте 70 лет и старше. На протяжении десяти лет они жили своей жизнью и занимались любимыми хобби, а их мозг – "изнашивался". Но у всех этот процесс происходил по-разному.

Проанализировав информацию о досуге добровольцев и результаты обследований, ученые пришли к следующим выводам.

Результаты

Вероятность развития деменции была ниже на 9-11% у тех участников, которые отдавали предпочтение разгадыванию кроссвордов, игре в шахматы, ведению подробных личных дневников и образовательным занятиям, в ходе которых они регулярно узнавали что-то новое. Вместе с тем авторы исследования обращают внимание на значимость использования компьютера в повседневной жизни. Пожилые люди, которые достаточно часто прибегали к нему в течение этих 10 лет, также могли похвастаться лучшей статистикой. Как объяснили ученые, погружение в механизм и принципы работы компьютера в зрелом возрасте заставляло участников значительно активизировать мозг и свое мышление.

Положительный результат показали и те участники, которые в свободное время вязали, рисовали и читали книги – у них показатель равнялся 7%.

Не было пользы от просмотра фильмов – они никак не сказывались на работе мозга и не продлевали ему жизнь, в отличие от других занятий.