$82.64+0.5589.01+0.97

Как выявить ранние признаки деменции

Деменция может начать проявляться в любом возрасте — первые звоночки, как правило, можно увидеть уже в 50-60 лет. Потом симптомы начинают нарастать, человеку становится хуже и то, что у него деменция, становится более заметно.

Как выявить ранние признаки деменции
© Unsplash

Ухудшение функций мозга в старости иногда считается нормой, но при деменции эти нарушения происходят более ярко и развиваются очень быстро. О том, как выявить ранние признаки деменции — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Способ держать ручку

Ученые из Японии выяснили, что одним из ранних признаков деменции может быть то, как человек держит ручку во время письма или карандаш во время рисования. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале JMIR Publications. Они выявили три признака, по которым смогли определить людей с повышенным риском деменции. Во-первых, человек часто делал паузы при написании слов. Во-вторых, он пишет урывками. В-третьих, нажим ручки постоянно меняется, он может быть совсем слабым, а потом становится сильнее. Это заметно по цвету чернил.

Соблюдение факторов риска

Стоит отметить, что у деменции есть факторы риска — вещи, по которым можно предугадать развитие деменции. Однако стоит помнить, что даже в случает 100% попадания во все пункты, есть риск того, что деменции у человека все-таки не будет. К факторам риска относятся: курение, злоупотребление алкоголем, наличие сахарного диабета, атеросклероз и генетические особенности. Об этом рассказали врачи из Стенфордского университета, которые на протяжении нескольких десятков лет наблюдали людей с деменцией.

Невролог рассказал, как снизить риск деменции

Отношение к деньгам

Ученые из США не первый год работают с людьми, которым диагностировали деменцию, поэтому продолжают публиковать исследования, связанные с ранней диагностикой этого расстройства. Они выяснили, что если человеку внезапно хочется раздать людям деньги просто так, то это может быть ранним признаком деменции. При этом ученые отметили, что такой альтруизм считается нормальным, если человек жил так всю жизнь. Если это появилось впервые, то ему нужно обратиться к врачу. Результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители