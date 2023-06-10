Деменция может начать проявляться в любом возрасте — первые звоночки, как правило, можно увидеть уже в 50-60 лет. Потом симптомы начинают нарастать, человеку становится хуже и то, что у него деменция, становится более заметно.

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Ухудшение функций мозга в старости иногда считается нормой, но при деменции эти нарушения происходят более ярко и развиваются очень быстро. О том, как выявить ранние признаки деменции — в материале “Рамблера”.

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Способ держать ручку

Ученые из Японии выяснили, что одним из ранних признаков деменции может быть то, как человек держит ручку во время письма или карандаш во время рисования. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале JMIR Publications. Они выявили три признака, по которым смогли определить людей с повышенным риском деменции. Во-первых, человек часто делал паузы при написании слов. Во-вторых, он пишет урывками. В-третьих, нажим ручки постоянно меняется, он может быть совсем слабым, а потом становится сильнее. Это заметно по цвету чернил.

Соблюдение факторов риска

Стоит отметить, что у деменции есть факторы риска — вещи, по которым можно предугадать развитие деменции. Однако стоит помнить, что даже в случает 100% попадания во все пункты, есть риск того, что деменции у человека все-таки не будет. К факторам риска относятся: курение, злоупотребление алкоголем, наличие сахарного диабета, атеросклероз и генетические особенности. Об этом рассказали врачи из Стенфордского университета, которые на протяжении нескольких десятков лет наблюдали людей с деменцией.

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