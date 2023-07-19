Ученые нашли способ вдвое снизить риск развития деменции

Ученые из Великобритании выяснили, что почти половина людей, подверженных риску снижения когнитивных способностей, могли бы снизить риск развития деменции, если бы носили слуховой аппарат. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

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Согласно результатам научной работы, слуховые аппараты могут снизить вероятность снижения когнитивных способностей почти на 50 процентов у людей, подверженных риску развития деменции.

Нейрогенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, связаны с потерей слуха, но эксперты не уверены, является ли это симптомом или причиной заболевания.

Почти 2000 участников исследования носили слуховые аппараты в течение трех лет. Как оказалось, это снизило риск развития деменции на 48 процентов.