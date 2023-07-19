Синдром запястного канала: что такое и симптомом каких болезней является

В человеческом организме все взаимосвязано, и даже незначительные, на первый взгляд, изменения могут быть симптомом серьезных заболеваний. Одним из таких "тревожных звоночков" является туннельный синдром запястья.

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Что это такое и в чем его опасность – в материале "Рамблера".

Суть

Синдром запястного канала представляет собой неврологическое заболевание, при котором происходит защемление срединного нерва. Он протягивается от плечевого сплетения до кончиков пальцев, отвечает за мелкую моторику и функционирование кровеносных сосудов.

Распознать недуг можно по нескольким признакам, в числе которых снижение чувствительности кисти и двигательной активности руки, боль, жжение и онемение в этой области. Также при туннельном синдроме запястья ногти иногда становятся более ломкими, а кожа рук меняет оттенок – например, на более бледный или синеватый.

Как правило, при проделывании нехитрых упражнений, неприятные симптомы перестают себя проявлять в течение некоторого периода времени. В этой связи люди зачастую оттягивают поход к специалисту до последнего, в то время как из-за заболевания у них снижается работоспособность и ухудшается самочувствие.

О чем говорит

В ходе недавно проведенного исследования ученые из Германии выяснили, что синдром запястного канала может выступать в качестве симптома сердечной недостаточности у пожилых людей.

Более 160 000 человек в возрасте 60 лет и старше приняли участие в эксперименте. Специалисты проанализировали их состояние при помощи сведений из профильных опросников, результатов анализов и исследований. Оказалось, что пациентов с диагностированным неврологическим заболеванием кисти риск развития сердечной недостаточности был на 50% выше, чем у остальных.