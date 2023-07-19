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Ученые рассказали, чем опасен поздний завтрак

Ученые Университета Помпеу Фабра в Испании выяснили, чем опасна привычка поздно завтракать. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology (IJE).

Ученые рассказали, чем опасен поздний завтрак
© Unsplash

Исследование проводилось на протяжении семи лет с участием более 100 тысяч человек. Ученые следили за состоянием здоровья пациентов и их пищевыми привычками.

Как оказалось, завтрак после девяти утра увеличивает риск развития диабета второго типа на 59 процентов. Также вероятность появления заболевания выше, если ужинать после 10 вечера.

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Авторы исследования заявили, что лучше всего завтракать до восьми утра, а ужинать — до семи вечера.

"В совокупности эти результаты подтверждают эффективность хронопитания (то есть связь между питанием, циркадными ритмами и здоровьем) для профилактики хронических заболеваний", — написали ученые.

Ранее эндокринолог назвала опасный утренний симптом.

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