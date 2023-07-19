Ученые рассказали, чем опасен поздний завтрак

Ученые Университета Помпеу Фабра в Испании выяснили, чем опасна привычка поздно завтракать. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology (IJE).

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Исследование проводилось на протяжении семи лет с участием более 100 тысяч человек. Ученые следили за состоянием здоровья пациентов и их пищевыми привычками.

Как оказалось, завтрак после девяти утра увеличивает риск развития диабета второго типа на 59 процентов. Также вероятность появления заболевания выше, если ужинать после 10 вечера.

Авторы исследования заявили, что лучше всего завтракать до восьми утра, а ужинать — до семи вечера.