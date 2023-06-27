Ученые выявили неожиданный симптом депрессии у пожилых людей

В Медицинском центре Университета Джона Хопкинса назвали необычный симптом депрессии у пожилых людей. Исследователи выяснили, что диагноз проявляется в том числе в потере обоняния. Результаты их работы опубликовал журнал The Journals of Gerontology: Series A.

За восемь лет исследователи изучили данные 2125 участников 70-73 лет. В начале исследования все его участники были здоровы и могли пройти около полукилометра в день, подняться на десять ступенек. Им дали задание каждые полгода проходить тесты, связанные с распознаванием запахов, подвижностью, самооценкой депрессивного состояния.

48% испытуемых в начале исследования считали свое обоняние нормальным, у 28% оно было сниженным, у 24% зафиксировали сильную потерю обоняния. У четверти участников за время исследования возникли заметные симптомы депрессии.

Выяснилось, что у тех, чье обоняние было снижено или потеряно, риск значительных симптомов депрессии был выше, чем у пожилых людей с нормальным обонянием. Уровень обоняния и степень выраженности симптомов были прямо пропорциональны друг другу.

По мнению исследователей, обоняние и депрессия могут быть связаны и на биологическом, и на поведенческом уровне. Планируется провести исследования на более широкой выборке, а также изучить, какие изменения происходят в обонятельных луковицах отдельных людей.