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Врач Чернышова рассказала о необычных причинах усталости у пожилых людей

Чувство усталости, которое испытывают пожилые люди, может быть симптомом некоторых заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, усталость у пожилых людей может указывать на развитие различных заболеваний. Так, анемия, вызванная нехваткой железа в крови, может привести к недостатку кислорода и появлению усталости.

Кроме того, усталость может быть симптомом возможных проблем с печенью и почками, которые ответственны за вывод вредных веществ из организма. Если функция органов нарушена, то токсичные вещества начинают накапливаться в организме, что также может вызвать усталость.

Атеросклероз и сердечная недостаточность также могут быть причинами плохого самочувствия. При атеросклерозе мозг не получает достаточного количества кислорода из-за блокировки сосудов, а при сердечной недостаточности сердце не справляется с нагрузкой и не обеспечивает достаточное количество кислорода для тканей.

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