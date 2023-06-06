Чувство усталости, которое испытывают пожилые люди, может быть симптомом некоторых заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, усталость у пожилых людей может указывать на развитие различных заболеваний. Так, анемия, вызванная нехваткой железа в крови, может привести к недостатку кислорода и появлению усталости.

Кроме того, усталость может быть симптомом возможных проблем с печенью и почками, которые ответственны за вывод вредных веществ из организма. Если функция органов нарушена, то токсичные вещества начинают накапливаться в организме, что также может вызвать усталость.