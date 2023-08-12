Хирург рассказал, как избежать образования тромбов

Тромбы — сгустки крови, которые блокируют внутренние полости кровеносных сосудов. Их образование может привести к тяжелым последствиям для здоровья. О способах, которые помогут избежать тромбоза, рассказал хирург Евгений Ширяев изданию "МедикФорум".

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По словам Ширяева, обычно тромбоз развивается в артериях нижних конечностей.

"Способен вызвать сердечный приступ или опасную для жизни легочную эмболию", — отметил врач.

Ширяев подчеркнул, что чаще всего на появление тромбоза влияют пожилой возраст или врожденное нарушение свертываемости крови. Их нельзя избежать, однако риск образования тромбов можно снизить при помощи нескольких повседневных привычек.

Необходимо пить как минимум два литра воды. Кроме того, важно заниматься физическими упражнениями: плавать, ездить на велосипеде, бегать трусцой, ходить пешком или танцевать. Эти нагрузки помогают активизировать мышцы, которые поддерживают кровоток в венах ног.

Чтобы избежать тромбоза, не стоит вести малоподвижный образ жизни: долго сидеть и стоять. А если работа сидячая, то обязательно нужно делать разминку. Более того, важно следить за весом, поскольку, по словам хирурга, ожирение повышает риск тромбоза.

Опасно скрещивать или сгибать ноги чересчур долгое время, ведь эти действия вредят нормальному кровообращению. Следует отказаться от слишком тесной одежды, которая также может привести к образованию тромбов.