Врачи выяснили, безопасно ли лечить аппендицит без операции

Ученые из университетского колледжа Лондона проанализировали, способно ли консервативное лечение вылечить пациентов с острым аппендицитом. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Surgery.

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Ученые наблюдали за более чем 300 пациентами с острым аппендицитом из Швеции в течение длительного времени. Некоторым из них проводили операцию по удалению аппендицита, а некоторых лечили с помощью антибиотиков.

Согласно результатам, примерно один человек из десяти тех, кого лечили антибиотиками, в определенный момент обращался за врачебной помощью из-за болей в животе, однако среди тех, кому его удаляли хирургическим путем, результат такой же. Это говорит о том, что лечение антибиотиками можно считать эффективным и безопасным, по мнению ученых.

Однако спустя долгие годы практически 30% пациентов, лечивших острый аппендицит консервативными методами, все равно пережили операцию по его удалению.

«Поскольку мы теперь больше знаем о бактериях в кишечнике, в том числе и в аппендиксе, сохранение этой части кишки может иметь долгосрочные преимущества», — заключили ученые.