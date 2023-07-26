Аппендицит: симптомы, причины, лечение

Аппендицит — острое воспаление слепой кишки, которое поражает ее червеобразный отросток или аппендикс. Аппендицит считается наиболее часто встречаемым заболеванием кишечного тракта. Иногда его сложно распознать сразу, первые признаки появляются внезапно. Важно без промедления провести госпитализацию, чтобы в дальнейшим не возникло осложнений. Заболеть аппендицитом можно в любом возрасте.

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Подробнее о симптомах, причинах, лечении аппендицита — в материале «Рамблера».

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Симптомы

Основной симптом аппендицита — внезапная, резкая и не прекращающаяся боль в правой нижней части живота, которая концентрируется около пупка. Общие признаки аппендицита следующие:

Рвота и тошнота, особенно в первые часы болезни.

Повышенная температура тела.

Боли в животе.

Отсутствующий аппетит.

Сухость во рту, обложенный язык.

Желание принять позу эмбриона, то есть свернуться «калачиком» на больном боку.

Нарушение стула, включая понос и запоры.

Боль, которая усиливается при движении.

Порой боль может возникать в разных местах:

Справа внизу от пупка.

Ближе к срединной линии справа от пупка.

Правое подреберье.

В правой нижней части живота, ближе к мочевому пузырю.

Боль может отдавать в правый тазобедренный сустав и правое бедро.

Изредка боль появляется слева от пупка или в области желудка.

Причины

Главной причиной воспаления аппендикса принято считать закупорку его просвета. В результате накапливается много слизи, в которую попадает инфекция. Среди факторов, которые способствуют воспалению, — каловые камни, глисты, новообразования, снижение пассажа по кишечнику с застоем кала, тромбоз аппендикулярной артерии.

Кроме того, для людей, которые страдают регулярными запорами, едят чересчур много белковой пищи, имеют хронические патологии органов пищеварительного тракта, риск заболеть аппендицитом значительно повышается.

Лечение

Чтобы вылечить аппендицит, необходима экстренная операция. Воспаленный аппендикс нужно удалить как можно раньше во избежание серьезных последствий. Операцию проводят либо при помощи скальпеля, либо с использованием лапароскопического оборудования.