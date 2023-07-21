$90.85-0.35101.83-0.61

Врач Алисова объяснила, почему после алкоголя в желудке могут возникать болезненные ощущения

Если даже небольшое количество алкоголя вызывает боль в желудке, то речь может идти о серьезных проблемах со здоровьем. Каких именно, "МедикФоруму" рассказала гастроэнтеролог Александра Алисова.

Названы причины боли в животе после алкоголя
© ru.123rf.com

По словам специалиста, алкоголь стимулирует выработку желудочной кислоты, которая способна нанести вред слизистой оболочке желудка. Поэтому изжога и тошнота после употребления алкогольных напитков являются относительно нормальными явлениями, но они не должны возникать слишком часто.

Диетолог Арзамасцев назвал самую вредную пищу для людей старше 60 лет

Болезненные ощущения в животе возникают в том числе при гастрите. Он также характеризуется чувством распирания, изжогой, метеоризмом, рвотой (в том числе с кровью) и потерей аппетита, обратила внимание врач. Как правило, воспаление проходит после устранения раздражителей, однако если этого не сделать, могут возникнуть язвы желудка.

Употребление слишком большого количества алкоголя также способно спровоцировать панкреатит – воспаление поджелудочной железы.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости