Названы причины боли в животе после алкоголя

Если даже небольшое количество алкоголя вызывает боль в желудке, то речь может идти о серьезных проблемах со здоровьем. Каких именно, "МедикФоруму" рассказала гастроэнтеролог Александра Алисова.

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По словам специалиста, алкоголь стимулирует выработку желудочной кислоты, которая способна нанести вред слизистой оболочке желудка. Поэтому изжога и тошнота после употребления алкогольных напитков являются относительно нормальными явлениями, но они не должны возникать слишком часто.

Болезненные ощущения в животе возникают в том числе при гастрите. Он также характеризуется чувством распирания, изжогой, метеоризмом, рвотой (в том числе с кровью) и потерей аппетита, обратила внимание врач. Как правило, воспаление проходит после устранения раздражителей, однако если этого не сделать, могут возникнуть язвы желудка.