Диетолог назвал самую вредную для людей старше 60 лет пищу

Самым вредным видом пищи для людей в возрасте 60 лет и старше является фастфуд. Об этом "Москве 24" рассказал диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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По его словам, самые вредные продукты – те, которые не содержат полезных элементов, но богаты калориями, углеводами, жирами (трансжироами) и солью. Под эти параметры больше всего подходят именно блюда быстрого питания.

Когда пожилой человек употребляет фастфуд, последний оказывает избыточную нагрузку на его печень, желудок и сердце, но не дает организму никаких полезных микроэлементов и витаминов. При этом особую опасность представляют трансжиры, предупредил врач.

"Трансжиры приводят к увеличению липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Также они негативно влияют на все клеточные компоненты, потому что являются достаточно активными молекулами, которые повреждают стенки клеток".