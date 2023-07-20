Врач предупредила об опасности некоторых сладостей для здоровья

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что сладости с содержанием сахарозаменителя аспартама представляют опасность для здоровья. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

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По словам медика, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала аспартам потенциально опасным канцерогеном, который способен вызвать рак и способствовать набору лишнего веса. Отмечается, что в составе продуктов подсластитель обозначается как Е951.

Мухина объяснила, что во время употребления продукта с таким подсластителем, у человека стимулируется аппетит и он съедает еще больше, набирая огромное количество калорий.