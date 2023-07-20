Диетолог назвала продукты для поддержания слуха в пожилом возрасте

"Яйца содержат белок, который служит строительным материалом для нашего организма. В желтке есть холин. Он защищает клеточные мембраны и отвечает за скорость реакции. Иногда человек вроде хорошо слышит, но информация доходит до него плохо, ему трудно разобрать быструю речь. В этом как раз поможет холин из желтка".