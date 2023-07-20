Диетолог назвала продукты для поддержания слуха в пожилом возрасте

Диетолог Соломатина назвала продукты для поддержания слуха в пожилом возрасте
Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые помогут поддержать слух в пожилом возрасте. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
Так, по словам медика, в поддержании слуха могут помочь продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, холина, магния, а также витаминов P и C.
Медик посоветовала обратить внимание на пищу, которая будет препятствовать разрушению клеток и понижать воспаление, например, рыба, льняное масло, орехи.
Кроме этого, важно включить в рацион продукты с содержанием витамина Р, а именно смородину, черноплодную рябину, чернику, ежевику и голубику.
Диетолог добавила, что благотворное воздействие на слух оказывает и употребление яиц.
"Яйца содержат белок, который служит строительным материалом для нашего организма. В желтке есть холин. Он защищает клеточные мембраны и отвечает за скорость реакции. Иногда человек вроде хорошо слышит, но информация доходит до него плохо, ему трудно разобрать быструю речь. В этом как раз поможет холин из желтка".Елена СоломатинаВрач-диетолог